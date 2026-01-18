愛知・豊田市の集合住宅の一室から遺体が見つかり、警察は何者かに殺害されたと断定し、捜査本部を設置しました。警察によりますと、17日朝早く、豊田市東新町にある集合住宅の1室が燃える火事があり、駆け付けた消防隊員が年齢と性別がわからない1人の遺体を見つけました。遺体は全身が焼けた状態でベッドの上にあお向けに倒れていて、司法解剖の結果、20代から50代くらいの女性で、死因は何者かに首を絞められたことによる窒息死