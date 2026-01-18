巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が１７日、先発完投型への成長に意欲を示した。１６日に行われたスタッフミーティングで阿部監督が、来年から始まるＤＨ制に備え先発陣の完投能力向上を掲げた。指揮官の要望に左腕は「完投も少しずつ目指していきたい」と、飛躍を誓った。体を磨き上げる。「最後まで投げきれるのがベスト。１人で投げ切れたらチームも勝てる」。昨季のチームの完投数は、山崎と赤星の