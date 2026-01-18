元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（３０）が１７日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演。学生時代にこころがけていたことを明かした。スタジオトークでＭＣの加藤浩次が「アナウンサーになりたかったのは子どもの頃から？」と質問。森は自身の父が放送作家であることを伝え「父がテレビ業界だったので、特に表に出る側は考えていなかったですけど、テレビを作る仕事をしたいなとは思