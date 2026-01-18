【男子】▽1回戦西陵2−0佐世保北佐世保実2−1長崎南長崎工1−0鎮西学院国見2−0海星県北合同4−1五島合同県北合同＝平戸・猶興館・清峰五島合同＝五島・五島海陽・上五島長崎西2−2島原中央（PK3−2）島原1−0瓊浦大村11−0鹿町工【女子】▽1回戦聖和女子学院・活水5−0海星