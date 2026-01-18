米国経済と通貨の安定を担う中央銀行の独立性が、大きく揺らいでいる。世界経済に影響が広がりかねない。憂慮すべき事態だ。米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は、自身が刑事捜査の対象になっていることを公表した。FRB本部の改修工事を巡り、議会で虚偽の証言をした可能性があるとして、司法省から大陪審への召喚状が届いたという。中央銀行のトップが捜査を受けるのは異例だ。パウエル氏は