長崎市消防局は、2025年の火災概要をまとめた。火災件数は96件で前年から3件増加。負傷者は19人（前年比4人減）で死者は5人（2人減）だった。充電して使うリチウムイオン電池が出火元となるケースも発生し、同消防局は警戒を呼びかけている。火災種別は民家や集合住宅などでの建物火災が61件で、全件数の63・5％を占めた。出火原因は電気器具・配線（16件）が最も多い。たこ足配線が負荷になって発火したり、コンセント周りの