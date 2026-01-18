華道12流派の作品が一同に並ぶ「第48回西日本華道連盟福岡支部いけばな展」（西日本新聞社など主催）が、福岡市博多区の博多阪急7階イベントホール「ミューズ」で始まった。19日まで。入場無料。「春〜花浪漫（ろまん）〜」をテーマに、工夫を凝らした春の花や常緑の木々を使った生け花が並び、会期中合わせて約170点を展示する。真生流福岡支部長の中村淳華さんは「気候変動の影響で花の流通が不安定になっているが、皆さんの