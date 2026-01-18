高市早苗首相が衆院を早期に解散する意向を与党幹部に伝えてから初の週末となった17日、与野党の立候補予定者たちは事実上の選挙モードに突入した。地元入りした現職は選挙戦の準備に追われ、雪辱を期す元職も本番さながらに選挙区を奔走。超短期決戦と目される日程や、有力政党同士の合流といった急展開に歩幅を合わせようと、新人たちも露出を増やし始めた。