第40回大木町剣友会錬成剣道大会（町剣友会主催）が17日、福岡県同町の大木中であり、筑後地区の少年・少女剣士約220人が腕を競った。参加者に町特産のキノコ類などが提供されるため、関係者から「キノコ剣道大会」と呼ばれ、人気を集めている。