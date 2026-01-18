佐賀銀行（佐賀市）は、北九州市小倉北区魚町3丁目の旧小倉支店跡地に、地上11階建ての複合オフィスビルを建設する、と発表した。現在の小倉支店を移転させ、IT企業などを中心にテナント誘致を進める。北九州市が小倉・黒崎の都心部で進める再開発促進事業「コクラ・クロサキリビテーション」の一環で、2027年9月の開業を目指す。