国内フリーエージェント（FA）権を行使したがソフトバンク残留を決めた東浜が17日、福岡県筑後市のファーム施設で自主トレを行い「気持ちを新たに頑張る」と決意を示した。この日のブルペンでは立った捕手を相手に約20球を投じるなど着々とキャンプに向けた準備を進めている。「やっている以上は開幕ローテーションの席を狙っている。そこは言わずもがな」と力強く語った。