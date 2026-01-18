J1福岡は17日、宮崎市の生目の杜運動公園陸上競技場でJ2藤枝と練習試合（45分×3本）を行い、6−3で勝った。DF前嶋が2得点。1点目は右サイドのDF山脇からのクロスがMF重見を経由したところを逆サイドから押し込み、2点目は山脇からのクロスに頭で合わせた。「監督からもゴール前に入っていくように言われている。練習でも重点を置いて取り組んだ」。左右のサイドに3バックの一角に加え、昨季はボランチも経験。塚原暫定監督は「