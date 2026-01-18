ソフトバンクのドラフト2位ルーキーの稲川（九共大）が17日、福岡県筑後市のファーム施設であった新人合同自主トレで、初めてブルペン入りした。立った捕手相手に21球を投げ「最初にしては良かった」。体のバランスと球の質を意識。最速152キロ右腕は「いい感じに来ているので、飛ばしすぎないように」とも語った。大学の先輩でもある広島の大黒柱になぞらえ“大瀬良2世”と称されることもある。偉大な先輩に続く新人王獲得へ腕