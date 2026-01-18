歌人の俵万智氏が、20日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。俵万智氏＝テレビ朝日提供「サラダ記念日」で一世を風靡した歌人の俵氏も現在60代。シングルマザーとして40歳で出産したが、息子は小学1年時に、仙台で東日本大震災に遭い、精神的に病んでしまったそう。それを見かねた俵氏は母子2人で石垣島に移住、自然の中で子育てをするうちに息子は元気を取り戻し、現在は大学で