放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。1月11日（日）の放送は、仏師の加藤巍山（かとう・ぎざん）さんをゲストに迎えて、お届けしました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、加藤巍山さん、宇賀なつみ◆仏像制作と現代彫刻の違いは？今回は、仏師・加藤巍山さんをスタジオに迎え、その歩みと創作の