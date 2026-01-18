メジャーで１３年プレーし、球宴に２度選出されたカブスの救援右腕ライアン・プレスリー投手（３７）が１７日（日本時間１８日）、現役引退を表明した。プレスリーは声明で「ほろ苦さもあるが、素晴らしい道のりだった。ブルペンの仲間や、支えてくれたベテランとの絆は一生続く」と振り返り、「これからは家族と過ごす新たな章、そして次の冒険を楽しみにしている」と心境をつづった。プレスリーは主に救援として活躍し、３