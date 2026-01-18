「新馬戦」（１７日、京都）主導権を握った４番人気のホウショウルクス（牝３歳、父パイロ、母ホウショウレイル、栗東・東田）が、後続の追い上げを封じて鮮やかに逃げ切った。騎乗した角田和は昨年１１月２２日にパドック（福島）で落馬負傷し、先週１０日に実戦復帰したばかり。復帰後初勝利を「調教から能力が高いと感じていました。スタートも良くて、思っていたなかで一番いい展開でしたし、強かったです」と笑顔で振り