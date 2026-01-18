「いま、被害者になるより、加害者になるほうがずっと怖い」『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』を読んだ、ライターでメディア編集長の佐藤友美（さとゆみ）さんはそう語ります。この本は、おもに能力主義・成果主義・タイパ思考などの資本主義社会のしくみや空気に「しんどさ」を抱える人のために書かれた本で、実際に「救われた」という感想がたくさん寄せられています。しかし、この記事は、「別にしんど