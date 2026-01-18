エールディヴィジ 25/26の第19節 フォルトゥナ・シッタルトとPSVの試合が、1月18日04:00にフォルトゥナ・シッタート・スタディオンにて行われた。 フォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、クリストファー・ペテルソン（FW）、ランス・デュイベスティン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはクハイブ・ドリウエック（FW）、エスミール・バジ