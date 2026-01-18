日本代表MFの田中碧が所属するリーズは、現地１月17日に開催されたプレミアリーグの第22節で、フルアムと対戦。後半アディショナルタイム１分にルーカス・ヌメチャが決勝ゴールを奪い、１−０で劇的勝利を飾った。先週末のダービー戦（FAカップ３回戦）で決勝点を挙げた田中は、無情のベンチスタート。しかも、膠着状態にあったにもかかわらず、81分という遅い時間帯の投入になったものの、見事な浮き球のパスで千金弾の起点と