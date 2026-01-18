【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本テレビ系新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』の第2話が、1月18日22時30分から放送される。第2話のあらすじ、場面写真も公開された。 ■“脱獄サスペンス”と“禁断のラブストーリー”が加速 本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた・日下怜治（ジェ