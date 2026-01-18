ソフトバンクのドラフト2位・稲川（九州共立大）が17日、福岡県筑後市のファーム施設で初のブルペン入り。余力残しの21球で強烈な印象を残した。「7、8割で速さよりも質を意識しました。楽しかったです」ドラフト3位・鈴木（大商大）、育成3位の大矢（中京大）と並んだ最速152キロ右腕のボールは強かった。投球を視察した福山龍太郎アマスカウトチーフも驚いた。「体が出来上がっている。球が良すぎた。投げすぎないようにと