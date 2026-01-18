俳優伊藤英明（50）が17日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。自身の代表作を、つい最近まで見たことがなかったことを明かした。今回の番組では、伊藤とダウンタウン浜田雅功（62）が大阪の街をめぐり、温かい鍋を味わうことに。その途中、伊藤のたっての希望で、伊藤が運転する車に浜田が同乗し、ドライブをしながら店へと向かった。その車中で、浜田が「昔の最初の頃の作品とかって、自分で見