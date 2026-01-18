２５年度の東京競馬記者クラブ賞の表彰式が１７日に中山競馬場で行われ、特別賞を受賞したフォーエバーヤング（牡５歳）を管理する矢作師が出席した。中東遠征を控える同馬の近況について「国内で３本、サウジアラビアに行って１本追い切る予定。帰厩当時は５８０キロ近くあったけど、５６０キロくらいで競馬ができれば。『余裕残しでサウジＣ（２月１４日・キングアブドゥルアジーズ）を勝って、ドバイへ』なんて言われている