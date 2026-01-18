日本ハム・柴田獅子投手（19）が17日、千葉・鎌ケ谷の2軍施設で今年初めてブルペン入りし、変化球を交えながら29球の投球練習を行った。球団OBで憧れのダルビッシュ（現パドレス）を参考にしたカーブを8球投じるなど、進化した球種を武器に2年目のプロ初勝利を誓った。29球で最も多い8球。柴田が投じたカーブは、さまざまな変化を見せた。ブルペン捕手から「ナイスボール」と声をかけられ「自画自賛」が止まらなかった。「カ