お笑いコンビ「ウエストランド」河本太（41）が17日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。妻との離婚危機があったことについて明かした。番組では、観覧客がゲストに質問をする「なにをきくねん」の企画を実施。「最近、修羅場になった出来事は？」と聞かれた河本は、「先週、バイクを（妻に）内緒で買っちゃって」と切り出した。「バイクのYouTubeをずっと見てたんですよ、欲しいから。そ