タレント明石家さんま（70）が17日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。豪華すぎるメンバーが乗った飛行機の旅を振り返った。さんまはフジテレビ系バラエティー正月特番「さんタク」のロケで能登を訪問した際、共演の木村拓哉だけでなく、高市早苗首相、ドジャース佐々木朗希投手と同じ飛行機に搭乗。老若男女、誰にでも同じように接するさんまらしく、高市首相からあいさつされると、「あいよ〜」と応じた