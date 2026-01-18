「新馬戦」（１７日、中山）ゴール前での強襲劇だ。６番人気のガムラスタン（牡３歳、父サンダースノー、母ヴィスビー、美浦・斎藤誠）が中団追走から鮮やかな差し切りで初陣を飾った。横山琉は「直線で砂をかぶらない所に出したら、いい脚を使ってくれた。前が止まったのもありますが、初戦としてはすごくいい内容でした」と評価する。斎藤誠師は「攻め馬の良さが最後に出ましたね」と笑顔だった。次走は未定。