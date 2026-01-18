「菜の花賞」（１７日、中山）インの３番手で脚をためた２番人気のアメティスタ（牝３歳、栗東・牧浦）が直線でメンバー最速の末脚を繰り出し、ゴール寸前で鮮やかに差し切った。テン乗りで勝利に導いた横山武は「千六がどうかと思っていたけど、うまくこなしてくれました。すごく素直ですし、順調にいってほしいですね」とさらなる飛躍を期待。牧浦師は「体調の維持に苦労しましたが、最後は差し切ってくれて良かった。もっ