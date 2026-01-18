「カーバンクルＳ」（１７日、中山）古豪が存在感を示した。７番人気のウイングレイテスト（牡９歳、美浦・畠山）が好位から抜け出し、２３年のスワンＳ以来２年３カ月ぶりにＶをつかんだ。松岡は「最近では一番調子が良く、返し馬で勝ち負けを確信したので、久々にゲート裏で緊張した。キングカズみたいな感じで頑張ってくれれば」とさらなる活躍を願った。畠山師は「中山で重賞（オーシャンＳ＝２月２８日）を使うか、その