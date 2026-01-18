「紅梅Ｓ」（１７日、京都）圧倒的１番人気のリリージョワ（牝３歳、栗東・武幸）が悠々と逃げ切って無傷の３連勝を飾った。好発からハナを奪うと、直線半ばでも持ったまま。最後まで後続を寄せつけず４馬身差の圧勝劇を披露した。ルメールは「スピードがあります。スタートから乗りやすかったですし、レースが落ち着いた時にハミを取ってマイペースで逃げ切れました」と笑顔で振り返る。「体重が増えているのは良かった。ケ