おととい〜きのうは南風が暖かい空気を運んできたため、1月としては記録的な暖かさとなりました。きょう18日（日）は一転し、全国的に北風に変わります。午前を中心に、北日本では暴風となって交通機関が大きく乱れるおそれがあります。■北日本は警報級暴風で交通機関が乱れるおそれきょう18日（日）は関東から西日本、沖縄では朝からよく晴れる所が多くなるでしょう。北陸から北日本の日本海側では雨や雪が降りやすい見通しです