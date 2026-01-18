「久米宏さんとの初対面は、本社のエレベーター前でした。『目標にしています』と緊張しながら頭を下げたら、『勝手に目標にされるのは迷惑だよ』と、プイっと後ろを向いて行ってしまったんです」昨年7月に、本誌にこんなエピソードを語っていたのは、元テレビ朝日アナウンサーの松井康真さんだ。今年1月1日に亡くなった久米宏さん。松井さんは入社わずか2年目から、『ニュースステーション』（テレビ朝日系）で3年間共演した。