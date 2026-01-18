今年、1月1日に亡くなった久米宏さん。『ニュースステーション』（テレビ朝日系）の司会者などとして知られた彼だが、大学時代にはまた別の顔があったという。当時を知る旧友が、田中眞紀子氏だ。「彼は、当時からあのまんまです。頭が良くておしゃべり。早口で器用でおっちょこちょいで……。テレビで見る彼と変わらない学生でした」そう当時を振り返った田中氏。久米さんと田中氏は、早稲田大学の同じ劇団に所属していたとい