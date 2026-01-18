「久米宏さんが“テレビの天才”だということは、以前から承知していました。実際、一緒に仕事をするのは面白いな、というのが最初の印象でしたね」1月1日、肺がんで亡くなった久米さん。『ぴったしカンカン』や『ザ・ベストテン』（ともにTBS系）、そして『ニュースステーション』（テレビ朝日系）の司会で人気を博した。久米さんの代名詞ともなった『ニュースステーション』の立ち上げに参加し、プロデューサーも務めたのが