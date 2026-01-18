夢舞台を前に日の丸飛行隊の?新鋭?が絶好調だ。ノルディックスキーＷ杯ジャンプ男子個人第１７戦（１７日、北海道・大倉山ジャンプ競技場、ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）、二階堂蓮（２４＝日本ビール）が３位に食い込んだ。１本目終了時点で８位だったが、２本目で１２９・５メートルをマークして２５７・６点。３位となり「１本目を終えて全然、表彰台があり得るなとは思っていた。２本目を飛び終わって『この距離でいけ