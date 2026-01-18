「Beats by Dre」公式Xで米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が公式アンバサダーを務めるオーディオブランド「Beats by Dre」の日本公式Xは17日、大谷が絵文字のモノマネをする動画を公開。ファンの間に笑撃が広がった。「Beats by Dre」の日本公式Xは、「何をやってもMVP」と題して更新。「ここからは絵文字チャレンジをお楽しみください」とし、大谷による30秒のモノマネ動画を公開した。鼻息荒い絵文字に合わせ、大きく鼻