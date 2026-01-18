【モデルプレス＝2026/01/18】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜※初回25分拡大）が、18日にスタートする。【写真】鈴木亮平、日曜劇場で驚異の演じ分け◆鈴木亮平主演「リブート」妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をす