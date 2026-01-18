2000年代前半頃、パチンコ屋は凄かった。店の中が空調も追い付かないぐらいタバコの煙で充満していて、当時はイベントもバンバンやっていたし遊技台の出玉も今ほどしょぼくなかった。特にパチスロコーナーの高設定ATは、ガタイのいい男性たちが開店と同時になだれ込み、多少のトラブルがあったとしても店員もそれほど神経質でなく、問題とならなかった。やんちゃな人たちが多くて、若くてイキってるあんちゃんは当然多かったが、当