次期廉価スマホ「Google Pixel 10a」が各種認証を取得！写真はPixel 9a既報通り、米連邦通信委員会（FCC）がGoogleの未発表な5G対応スマートフォン（スマホ）「G4H7L」および「GV0BP」、「GE1GQ」が2025年11月17日（月）より認証を順次取得していることを公開しています。またその時点では公開されている認証情報から恐らく次期スマホ「Pixel 10a」だろうと予想していました。一方、カナダの無線通信関連の認証情報を掲載している