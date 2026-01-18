親から投げかけられた心無い言葉は、子どもの心をいつまでも深く傷つける。北海道に住む40代女性は、実の母親から受けた壮絶な仕打ちの心の傷が今も癒えないままだ。わずか小学4年生の時、母親から投げかけられたのは、あまりにも残酷な拒絶の言葉だった。「お前を見てるとあの男みたいで…産むんじゃ無かった」会ったこともない実父に、仕草や雰囲気が似ている。そんな理不尽な理由で、女性へのネグレクトは加速していったという