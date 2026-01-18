横綱・豊昇龍が気迫の相撲で１敗を守った。西前頭３枚目・伯乃富士との最初の一番で右の額から流血しながら、取り直しの一番を寄り倒しで制した。平幕の阿炎が初黒星を喫し、横綱初優勝に向け、トップに並んだ。１敗は横綱・大の里、新大関・安青錦、関脇・霧島、平幕の欧勝海を加えた６人となった。××××横綱が頭から落ちて流血するなんて、あまり見たことがない。それだけ必死だったということ。