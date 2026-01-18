１７日の京都１０Ｒ・紅梅Ｓ（牝馬限定、３歳オープン・リステッド、芝１４００メートル）は、単勝１・６倍と断然人気を集めたリリージョワが、圧巻のレース運びで無傷３連勝を決めた。意気揚々と駆け抜けた。序盤は先団で控えると、３角手前からハナを奪い、勢いは衰えず直線へ。グングンと加速し、残り約１５０メートルで右ムチが一発入ったが、ほぼ手綱は持ったまま。後続を４馬身差で封じ込めた。ルメールは「スピードがあ