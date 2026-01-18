ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が17日までに自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。音羽は「僕は君の答えになりたいな」とつづり、レオパード柄の変形水着姿を公開した。98センチの美バスト、抜群のくびれが強調された、刺激的な姿を収めている。この姿にフォロワーからは「白肌も綺麗」「全世界が刮目すべき」「セクシーな表情」とコメントが寄せられている。音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め