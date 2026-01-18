テレビ朝日系「グッド!モーニング」（月〜金曜午前4時55分、土曜午前6時、日曜午前5時50分）に出演中の気象予報士・今井春花さん（26）が17日までにインスタグラムを更新。ワンピース姿の動画をアップした。「金曜日の衣装、まっしろしろでした」とコメントし、その姿を動画で投稿。今井さんはカメラに向かって駆け寄り、回りながらワンピースの裾を揺らしている。この動画にフォロワーからは「めっちゃ揺れてるやん」「ぷるぷるぷ