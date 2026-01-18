俳優の黒沢年雄（81）が17日に自身のブログを更新。公明党と立憲民主党が、新党「中道改革連合」の立ち上げを発表したことについて私見をつづった。黒沢は「中道とはなんぞや?!」と題し「公明と立憲が中道党を作った。権力に立ち向かうのが…左派。権力者に守られて安心した生活を希望するのが保守…つまり右派であると解釈している」と自身の考えをつづった。続けて「ならば中道はどっちつかずの理解出来ない集まりとしか受け取れ