シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）が17日までにインスタグラムを更新。26年初のライブを行ったことを報告した。「My first live show of 2026」とつづり、当日の姿を公開した。ちゃんみなは明るい黄緑色の髪をおさげにし、そばかすのようなメークを施したキュートな姿を数枚アップしている。この姿にフォロワーからは「JOJOに登場しそう」「ビジュ爆発」「女だけど惚れた」「かっこいい!だけど!かわいいい!」