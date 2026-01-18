テレビ朝日の久冨慶子アナウンサー（37）が17日までにインスタグラムを更新。昨年6月に出産した次男の近況を報告した。久冨アナは、長男、次男とのスリーショットを添えて「生まれてからよく寝て穏やかな赤ちゃんだったここゆうき6ヶ月を超えて夜泣きが始まりました!」と報告。「ママは毎日頭ぐわんぐわんです」と苦労をつづった。続けて「通しで8時間くらい眠りたい!!!!!」と吐露しつつも「でも知っている。夜泣きには終わりが