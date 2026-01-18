元NHKアナウンサーの中川安奈（32）が17日までにインスタグラムを更新。ワンピース姿を公開した中川アナは「新しいワンピースでおでかけ最近はブラウン系を選ぶことが増えています」とコメント。美ボディーラインがくっきりと際立つ、タイトなシルエットのワンピース姿を公開した。この投稿にフォロワーからは「ベーシックな服はなかなか着こなせないなぁ」「峰不二子だ」「ぜひ写真集を!」とコメントが寄せられている。