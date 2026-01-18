チューリップの上田雅利（75）が17日までに自身のブログを更新。7日の更新で「入院中腰のヘルニアの手術受けます」と入院と手術を報告しており、その後の状況をつづった。上田は「未だ入院中。手術時、その後の身体支えた、太い針の点滴針頑張り印!」とつづり、変色した腕の写真を投稿した。また、ベッドの写真をアップし「このベッド柵を術後夜に、ガタガタ揺らし泣き叫んで迷惑振りまいてました!本当に御免なさい」と謝罪。